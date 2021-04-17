منها رسالة بخط اليد..هكذا عوضت ميغان ماركل غيابها عن جنازة الأمير فيليب

أفادت تقارير أمريكية، اليوم السبت، أن ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، حرصت على تعويض غيابها عن جنازة الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا، بسبب ظروف حملها.

وبحسب برنامج "غود مورننغ أمريكا" فقد عوضت ماركل غيابها برسالة مكتوبة بخط اليد، كما أنها أرسلت مع زوجها هاري إكليلا من الزهور لوضعه على قبر الأمير فيليب.

وصنع إكليل الزهور يدويا من قبل ويلو كروسلي، مصمم الأزهار الذي صمم أيضا تنسيقات الأزهار لحفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل وتعميد ابنهما، آرتشي.

وبناء على طلب هاري وميغان، فإن الإكليل الخاص يتضمن زهورا تمثل التراث اليوناني للأمير فيليب، وخدمته لمشاة البحرية الملكية وشهر ميلاده يونيو/ حزيران.

ولفت البرنامج إلى أن ميغان ماركل تتابع جنازة الأمير فيليب من منزلها هي وزوجها الأمير هاري في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث انتقلوا العام الماضي بعد تنحيهم عن أدوارهم الملكية الرسمية.

وأقيمت جنازة فيليب في نفس الكنيسة التي تزوج فيها هاري وميغان منذ نحو 3 سنوات.

وتشهد جنازة الأمير فيليب المرة الأولى التي يحضر فيها الأمير هاري عائلته بصفة شخصية منذ تنحيه وزوجته ميغان ماركل عن مناصبهما الملكية العليا العام الماضي.

كما يأتي لم الشمل أيضا بعد أسابيع فقط من جلوس هاري وميغان في لقاء تلفزيوني مثير للجدل مع الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، كشفا خلاله عن توترات في العائلة المالكة، كما أفصحت ميغان فيه عن أنها فكرت في الانتحار وقتما كانت عضوة في العائلة المالكة البريطانية.