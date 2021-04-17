جامعة إسرائيلية تكتشف علاجا جديدا لفيروس كورونا

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على صفحتها باللغة العربية على "تويتر"، تغريدة جديدة لها، مساء اليوم السبت، أكدت من خلالها أن باحثين من جامعة بن غوريون نجحوا في تحديد جزئيات في زبادي الكفير (لبن متخمر) فعالة في علاج حالات التهاب عديدة.

دراسة إسرائيلية: كوب من الزبادي يساعد في علاج كورونا



باحثون من جامعة بن غوريون نجحوا في تحديد جزئيات في زبادي الكفير (لبن متخمر) فعالة في علاج حالات التهاب عديدة ومن بينها "عواصف السيتوكين" التي يسببها فيروس كورونا والتي يعتقد أنها السبب الرئيسي وراء وفاة المصابين بكورونا. pic.twitter.com/Sq8M4sWCT6 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 17, 2021

وأشارت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان الخارجية الإسرائيلية، إلى أنه من بين تلك الحالات "عواصف السيتوكين" التي يسببها فيروس كورونا، والتي يعتقد أنها السبب الرئيسي وراء وفاة المصابين بكورونا.

و"الكفير" أو اللبن هو مشروب مخمر يصنع بخلط حليب الأبقار أو الماعز مع مزيج من الكائنات الحية الدقيقة، مثل الخميرة والبكتيريا.