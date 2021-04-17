جاغوار.. روبوت قتالي جديد للجيش الإسرائيلي على حدود غزة

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن روبوت جديد يتم حاليا نشره على حدود قطاع غزة، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إنه يجرى حاليا تزويد "فرقة غزة" إحدى فرق الجيش الإسرائيلي المنتشرة على حدود القطاع بالروبوت "جاغوار"، الذي تصنعه شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، ويتوقع أن يكون من أوائل الروبوتات التي تمكن من كشف وتدمير المسلحين من خلال التحكم عن بعد.

وأضافت واصفة الروبوت الجديد: "يتحرك جاغوار بمفرده إلى الوجهة المحددة له، وتكتشف العوائق ويتجاوزها، ويتجنب الاصطدامات في الطريق ويحسب طريقا لنفسه ويكتشف محيطه بواسطة عشرات من أجهزة الاستشعار الحساسة".

وتابعت الصحيفة: "يتمركز الروبوت حاليا على مدار 24 ساعة في اليوم كجزء من مفهوم الحدود الذكية الذي تم تطويره في فرقة غزة، وهو مثبت عليه مدفع رشاش ماغ للدبابات ذات قدرة إطلاق واحدة أو في حزم؛ وكاميرات عالية الدقة لاستكشاف نوعي المدى القريب والبعيد؛ وأجهزة إرسال غير قابلة للاخترق. وحتى المصابيح القوية والقدرة على إنذار المشتبه بهم من غرفة العمليات التي تدير الروبوت".

وتعمل معظم أنظمة جاغوار باستخدام خوارزميات ذكية وضبط ذاتي تم تطويرها في حقو التجريب، ومع ذلك، فإن إطلاق النار نفسه يخضع بالفعل للسيطرة الكاملة للمشغل في غرفة العمليات.

יזהה וישמיד מחבלים: הרובוט החדש של צה"ל שיילחם בגבול עזה - https://t.co/DvZNGP0nnG — ynet עדכוני (@ynetalerts) April 17, 2021

وقال قائد في الجيش الإسرائيلي للصحيفة: "لقد أثبتنا اليوم بالفعل كفاءة جاغوار في العمل بشكل جيد حتى في الليل، وبالتالي فهو يحل محل أربعة مقاتلين يتعين عليهم القيام بدوريات على السياج الحدودي".

وأضاف " لكن على أي حال، فإنه لا يحل محل القائد والمقاتلين الذين يهرعون إلى مختلف الحوادث. للعمل من مدى آمن، وإذا لزم الأمر، يهاجمون بشكل أكثر فعالية لتدمير العدو".

محرك جاكوار كهربائي وهادئ ومثل iRobot في المنزل، وهو يعرف كيف يعود إلى نقطة الإرساء الثابتة والآمنة في الميدان، بالقرب من السياج الحدودي، لشحن نفسه وبالتالي ليستريح قليلا بين كل الدوريات. وهو أيضا قادر على حمل مئات الكيلوغرامات وقد اختبرت مؤسسة الدفاع الإسرائيلية بالفعل القدرة على استخدام الروبوت عالي السرعة لإنقاذ رجل جريح من ساحة المعركة بسرعة. كما يتمتع الروبوت الإسرائيلي بالقدرة على تدمير نفسه حال وقع في أيدي أهداف معادية.