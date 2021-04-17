أوكرانيا تمهل دبلوماسيا روسيا رفيعا 72 ساعة تبدأ الاثنين لمغادرة البلاد

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، إن على دبلوماسي رفيع في السفارة الروسية في كييف مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، بدءًا من 19 أبريل/نيسان، على خلفية احتجاز القنصل الأوكراني في سان بطرسبرغ.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الأوكرانية "نحتج بحزم على الاعتقال الخاطئ لموظف بالقنصلية العامة لأوكرانيا في سان بطرسبرغ يوم 16 نيسان/أبريل، وإمهاله حتى 21 من الشهر لمغادرة الاتحاد الروسي". وأكد البيان رفض الخارجية "التام للاتهامات الموجهة ضد الموظف".

وأعلنت الخارجية الأوكرانية أنه "ردا على الاستفزاز المذكور، سيتعين على الدبلوماسي الرفيع بالسفارة الروسية في كييف مغادرة الأراضي الأوكرانية خلال 72 ساعة، بدءا من 19 نيسان/أبريل".

ومن جهة أخرى، ذكر المتحدث باسم السفارة الروسية في كييف أن السفارة لم تتلق حتى الآن أي وثائق بشأن طرد الدبلوماسي الكبير.

وقال "لم نتلق أي شيء عبر القنوات الرسمية حتى الآن".

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت، اليوم السبت، عن استدعاء القائم بالأعمال الأوكراني، فاسيلي بوكوتيلو، وذلك بسبب اعتقال القنصل الأوكراني في مدينة سان بطرسبورغ.

قالت السفارة الأوكرانية في موسكو، اليوم السبت، إن وزارة الخارجية الروسية استدعت القائم بالأعمال الأوكراني فاسيلي بوكوتيلو بسبب حادثة احتجاز القنصل الأوكراني في سان بطرسبورغ.

وأعلن مكتب الأمن الفيدرالي الروسي، يوم السبت، أن القنصل الأوكراني، ألكسندر سوسونيوك، اعتقل متلبسا في 16 أبريل/نيسان، في مدينة سان بطرسبورغ، خلال لقاء مع مواطن روسي تلقى منه معلومات ذات طبيعة سرية واردة في قواعد بيانات وكالات إنفاذ القانون وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.