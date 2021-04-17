أمريكا توزع 205.9 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا على ولاياتها

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن السلطات الصحية وزعت أكثر من 205.9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

وبحسب رويترز، قالت المراكز الأمريكية اليوم السبت، إن السلطات الصحية وزعت 205.9 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا.

ولفتت المراكز إلى أن الجرعات الموزعة من لقاحات فايزر-بيونتك، ومودرنا، وجونسون آند جونسون.

وأعلن البيت الأبيض، أمس الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، خصصت 1.7 مليار دولار بشكل عاجل لمكافحة سلالات مختلفة من فيروس كورونا.

وجاء في بيان البيت الأبيض أن السلالة الأصلية لفيروس كورونا تمثل الآن حوالي نصف الحالات فقط في أمريكا، وتمثل الموجة الثانية سلالات جديدة من الفيروس يحتمل أن تكون خطرة.

قال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، الاثنين الماضي، إن بلاده ستوفر لقاحات ضد فيروس كورونا للدول الأخرى، لكن فقط عندما تنتهي من تطعيم شعبها.

وأكد فاوتشي خلال مؤتمر صحفي: "مسؤوليتنا هي تطعيم شعبنا أولا قبل أن نبدأ في إعطاء الجرعات لدول أخرى".

وأعرب فاوتشي عن ثقته الكبيرة في أن الولايات المتحدة ستمتلك فائضا من اللقاحات وستوفره لدول أخرى. وأضاف: "لكن هذا لن يحدث حتى يتم تطعيم شعبنا بالفعل".