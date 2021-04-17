شرطة التشيك تبحث عن روسيين تزعم لندن تورطهما في تسميم سكريبال

وضعت الشرطة التشيكية على قائمة المطلوبين المواطنين الروسيين ألكسندر بتروف، ورسلان بوشيروف، اللذين تزعم لندن تورطهما بتنفيذ هجوم بغاز الأعصاب على ضابط الاستخبارات العسكرية الروسية السابق سيرغي سكريبال.

براغ - سبوتنيك. وتعرض سكريبال وابنته للتسمم في سالزبري في المملكة المتحدة في مارس/ أذار عام 2018.

وقالت الشرطة إن "بيتروف وبوشيروف تم وضعهما على قائمة المطلوبين في إطار التحقيقات بملابسات جريمة خطيرة (تسمم سيرغي سكريبال)".

© Photo / Capture d'écran/ RT المشتبه بهما في قضية تسميم سكريبال، ألكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف

وقال متحدث باسم الشرطة التشيكية لوكالة "سبوتنيك" إن "الشرطة لم تتمكن من تأكيد الصلة بين وضع بتروف وبوشيروف على قائمة المطلوبين وبين انفجار في مستودع للذخيرة في فربتيس في عام 2014، حيث قتل مواطنان تشيكيان".