إيران تلاحق مخرب مفاعل نطنز بعد فراره للخارج.. صور

كشفت السلطات الأمنية الإيرانية، مساء يوم السبت، عن صورة منفذ عملية التخريب في مفاعل نطنز لتخصيب اليورانيوم، بعد أسبوع من العملية التي تمت يوم الأحد الماضي، وأشارت إلى اتخاذها إجراءات قانونية للقبض عليه.

ونشرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم، صور منفذ العملية التي تسببت بحدوث مشكلة في المفاعل الإيراني.

وأكدت القوى الأمنية في طهران هوية العنصر وكشفت عن اسم (رضا كريمي) البالغ من العمر 43 عاما.

وبحسب المصادر الأمنية، فقد تمكن كريمي من الهروب الى خارج البلاد قبل وقوع الحادث، لكنها لم تكشف عن وجهته.

ونوهت الوكالة إلى أن طهران تعمل في الوقت الحالي على متابعة الاجراءات القانونية اللازمة للقبض على المخرب وإعادته الى البلاد عبر السبل والقنوات القانونية المتعارف عليها دوليا.

وأعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، صباح الأحد الماضي، أن حادثا وقع في شبكة توزيع الكهرباء في محطة تخصيب اليورانيوم في "نطنز"، ولم يصب أحد بأذى، ولم يحدث أي تلوث بيئي، في حين يجري تحديد أسباب الحادث.

دیوانه از قفس پرید..متهم انفجار نطنز به خارج گریخت.. pic.twitter.com/Ka2a8CqOhf — داریوش تاجی (@ddLetdExlcC4HEG) April 17, 2021

واتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إسرائيل بالوقوف وراء عملية استهداف نظام الطاقة الداخلي، الذي يزود أجهزة الطرد المركزي في منشأة "نطنز" النووية؛ متوعدا بالرد على الهجوم.

تصاویر متهم به خرابکاری در نطنز؛

رضا کریمی متهم به خرابکاری در نطنز که به خارج از کشور فرار کرده است. pic.twitter.com/gqC0WSJ4Pc — هنگامه همافر (@H_homafar) April 17, 2021

وجاء الحادث بعد ساعات من إعلان إيران بدء تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة جديدة في "نطنز"، تعمل على تخصيب اليورانيوم بشكل أسرع.