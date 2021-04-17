لجنة الشؤون الدولية في الدوما الروسي: احتمال انسحاب موسكو من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

أعلن رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، أنه في ضوء الأحداث الأخيرة المعادية لروسيا أصبح من الممكن التحدث عن انسحاب روسيا من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

موسكو – سبوتنيك. وقال سلوتسكي خلال برنامج "سولوفيوف لايف": "يمكن التحدث عن احتمال الانسحاب من مجلس أوروبا، من جمعيته البرلمانية".

وأضاف: "يمكن الخروج من مجلس أوروبا كله فقط. أعتقد أن الإدارة الروسية ستتخذ إجراءات متوازنة، التي تتوافق مع الحقيقة أن... مجلس أوروبا، وخاصة الجمعية البرلمانية، يُستخدمان... لشن هجمات مختلفة على روسيا".

يأتي ذلك في ظل توتر للعلاقات بين موسكو وواشنطن بعد توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على قرار فرض عقوبات جديدة على 32 فردا وكيانا قانونيا روسيا، منها اتهام 6 شركات تكنولوجية روسية بدعم البرنامج الاستخباراتي الروسي السيبرياني بزعم محاولات التأثير على الانتخابات الأمريكية.

بدورها أعلنت الخارجية الروسية على لسان المتحدثة الرسمية لها ماريا زاخاروفا، أن موسكو حذرت واشنطن مرارا من عواقب فرض عقوبات على روسيا.

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمسالجمعة، أن روسيا ستطلب من عشرة دبلوماسيين أمريكيين مغادرة البلاد.

قال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع نظيره الصربي: "تم إدراج عشرة دبلوماسيين في القائمة، التي تسلمناها مع طلب بمغادرتهم. سنرد على هذا الإجراء بالمثل. سنطلب من عشرة دبلوماسيين أمريكيين في روسيا مغادرة بلادنا".