بيان أمريكي صيني مشترك: واشنطن وبكين ملتزمتان بمكافحة تغير المناخ

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة والصين أكدتا في بيان مشترك التزامهما بمكافحة تغير المناخ وتنفيذ بنود اتفاق باريس للمناخ.

واشنطن– سبوتنيك. وبحسب البيان الذي صدر عقب لقاء المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون المناخ، جون كيري، مع نظيره الصيني، شي تشسنخوا، يعتزم الطرفان تطوير استراتيجيات طويلة الأمد للتوصل إلى "الحياد الكربوني" قبل بداية القمة الدولية في غلاسكو.

وكانت الولايات المتحدة اتفقت خلال المحادثات التي جرت في ألاسكا مع الصين، على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمكافحة تغير المناخ.