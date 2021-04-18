ترودو يوافق على المشاركة في قمة المناخ الأمريكية

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أنه سيشارك الأسبوع القادم في قمة المناخ التي تؤسسها الولايات المتحدة.

موسكو – سبوتنيك. وكتب ترودو في تغريدة: "تغير المناخ – أحد التهديدات الأكثر خطرا التي نواجهها، لكنها تفتح أيضا إمكانيات لخلق فرص عمل والنمو".

وأضاف: "الأسبوع المقبل سأشارك في قمة المناخ عبر الفيديو، التي أسسها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حتى نعمل في هذا المجال ولأشاركهم خطط كندا".

هذا وكان البيت الأبيض، قد أعلن في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن قد دعا إلى القمة، التي ستجري في 22-23 نيسان/أبريل عبر الفيديو، 40 زعيم دولة، بما فيهم الرئيس الروسي، .