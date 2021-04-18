مسؤول إيراني: أوكرانيا حاولت تسييس سقوط طائرتها فوق طهران للضغط على روسيا

أكد مسؤول إيراني مقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، اليوم الأحد، أن أوكرانيا اقترحت، بعد حادثة سقوط طائرتها قرب مطار طهران مطلع العام الماضي جراء ما وصفته طهران حينها بالخطأ البشري، إعلان سبب سقوط تلك الطائرة إلى وجود مشاكل فنية في المضادات الجوية تور ام-1 الروسية.

طهران-سبوتنيك. وقال المسؤول الإيراني، في تصريحات لوكالة "نورنیوز" الإيرانية: "بعد حادثة سقوط الطائرة الأوكرانية في طهران اقترح المسؤولون الأوكرانيون على إيران أن تعلن أن سبب إسقاط الطائرة الأوكرانية كان بسبب وجود مشاكل فنية في المضادات الجوية تور ام-1 الروسية، وبذلك يخرج التحقيق حول الحادثة من مساره الفني إلى مسار سياسي".

وأردف المسؤول الإيراني أن "أوكرانيا سعت إلى زيادة الضغط السياسي على موسكو من خلال عزو حادث سقوط الطائرة بشكل غير مباشر إلى الروس بسبب نزاعها العنيف مع روسيا حول ملكية شبه جزيرة القرم".

وتابع: "وبسبب الإبهام حول استهداف كييف لطائرة بوينغ 777 الماليزية عام 2014 خلال اشتباكات شرق أوكرانيا، فإن أوكرانيا كانت تحاول ربط الحادثتين بمصدر واحد من خلال إثبات خلل في نظام الدفاع الجوي تور إم-1 الروسي".

وأضاف المسؤول الإيراني: "إن الإرادة الحازمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي توضيح جميع جوانب هذا الحادث المأساوي الذي نتج عن خطأ بشري واضح، واعتبار أي محاولة لاستغلاله سياسياً أمر غير إنساني ومخالف للإجراءات القانونية والتقنية بشكل كامل.