"دمرتم مستقبلنا"... اعتقال شاب صفع رجل دين وسط الشارع في إيران.. فيديو

وأكد قائد شرطة محافظة جيلان الجنرال عزيز الله ملكي، لوكالة "خبر فوري" المحلية، أنه تم "اعتقال الشاب الذي أهان أحد رجال الدين"، مشيرا إلى أن الشاب يبلغ من العمر 24 عاما ولم يكن في حالة طبيعية بسبب تعاطي المخدرات".

عامل هتک حرمت #روحانی_کیاشهری دستگیر شد⁣

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فرمانده انتظامی #گیلان:⁣

دیروز در #بندرکیاشهر فردی که به علت مصرف #مواد_مخدر حالت طبیعی نداشت در اقدامی نامتوازن به یک روحانی #هتک_حرمت کرده و فیلم آن را منتشر کرد. pic.twitter.com/ktI3NuEbZd — خبر های فوری / مهم (@khabar_fouri) April 17, 2021

وأضاف المسؤول الأمني: "أكدنا مرارا وتكرارا أن الشرطة لن تتهاون أبدا مع كل من يضايق المواطنين، وستتعامل بشكل حازم مع مثل هذا السلوك غير اللائق"، مشيرا إلى أن المتهم "ندم وأسف على فعلته، وأكد أنه فعل ذلك بسبب تعاطي المخدرات...وسيتم تقديمه إلى السلطة القضائية".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه، شاب يصفع رجل دين على وجهه بعدما دار بينهما حوار عن مستقبل الشباب في طهران.

وظهر في الفيديو المتداول، شاب يقف على أحد الأرصفة وسط شارع عام، وعند مرور رجل دين أمامه، قال له الشاب: "ماذا فعلتم بنا نحن الشباب، دمرتم مستقبلنا".

فيما رد الأخير على الشاب، قائلا: "أي حياة!"، فأجابه الشاب غاضبا:"مستقبلنا، لا حياة ولا عمل"، ثم صفع الشاب رجل الدين، الذي استكمل الأخير طريقه بعدما صرخ في وجه الشاب.

وتعيش إيران أزمة اقتصادية كبيرة جراء العقوبات الأمريكية بسبب برنامجها النووي، كما زادت جائحة كورونا من الوضع تأزما على خلفية إجراءات الإغلاق والحظر، التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس.