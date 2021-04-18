تحذير من تفشي كورونا في إسرائيل مع قدوم الشتاء

حذر مسؤول سابق في وزارة الصحة الإسرائيلية من أن وباء كورونا قد يعود للتفشي مجددا في إسرائيل في مطلع فصل الشتاء.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، عن نائب المدير العام السابق لوزارة الصحة إيتامار جروتو، قوله: "لقد أنهينا للتو أول عام لفيروس كورونا، ولا ندري ما إذا كان سيعود مرة أخرى".

ولفت المسؤول الإسرائيلي إلى أن فيروس كورونا يشبه مرض الإنفلونزا، في أنه يتصاعد خلال شهور فصل الشتاء.

وأشار إلى أن مسؤولي الصحة يتوقعون طفرة جديدة من الوباء في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، خلال فصل الشتاء.

واعتبر أن هذا يستدعي أن تتخذ الدول إجراءات احترازية لمواجهة الوباء، بداية من توفير اللقاح وحتى الالتزام بارتداء الكمامة.

يأتي هذا في الوقت الذي ألغت فيه إسرائيل اشتراط استخدام الكمامات في الأماكن المفتوحة، وعادت الدراسة في مدارسها بشكل كامل اليوم الأحد، في أحدث خطوة للعودة إلى الوضع الطبيعي نسبيا بفضل حملة تطعيم ضخمة للوقاية من كورونا.

وسجلت إسرائيل انخفاضا كبيرا في حالات العدوى والإصابة مع تلقي قرابة 54 في المئة من سكانها البالغ تعدادهم 9.3 مليون نسمة جرعتين من لقاح فايزر/بيونتيك.