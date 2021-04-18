قائد عسكري إيراني: عصر "اضرب واهرب قد ولى"

قال قائد أسطول الجنوب في القوة البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال آريا شفقت رودسري، اليوم الأحد، إن العدو سيتلقى ردا قاصما إذا ارتكب أي خطأ وتطاول على بلاده.

ونقلت وكالة "فارس"، ظهر اليوم الأحد، عن الأدميرال رودسري، أن "على الاعداء أن يعلموا أن عصر اضرب واهرب قد ولى، وعليهم أن يدركوا أنهم إذا ارتكبوا خطأ غبيا، فإنهم بالتأكيد سيتلقون ردا قاصما من قبل الجيش الإيراني".

وجاءت تصريحات الأدميرال ردوسري بمناسبة يوم الجيش في بلاده، معتبرا الجيش هو ذراع الثورة الإسلامية في حماية أمن إيران واقتدارها، مؤكدا أن الجيش في بلاده كان دائما على استعداد للجهاد وتقديم التضحيات من أجل استقلال الشعب الإيراني وكرامته.

وأشار قائد أسطول الجنوب إلى التواجد القوي لمجموعة السفن الحربية للجيش الإيراني في المياه البعيدة في حماية خطوط الشحن وناقلات النفط الإيرانية، قائلا:

هذا الوجود يهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية لبلادنا وحماية حقوق الشعب الإيراني في الساحتين، العالمية والإقليمية.

واستطرد الأدميرال آريا شفقت رودسري، أن إيران "لا تظلم ولا تسمح لأحد بالظلم، وقد استخدمت القوة البحرية الاستراتيجية للجيش بوجودها في جميع الساحات، استراتيجية الردع النشط حتى تتمكن من الوقوف بكل قوتها ضد أدنى عمل من قبل الأعداء، وعدم السماح للعدو بمهاجمة المياه الإقليمية وأراضي الجمهورية الإسلامية حتى لثوان".

ووصف الاكتفاء الذاتي للجيش في جميع مجالات الدفاع، وأكثر المعدات تطوراً بأنه إنجاز كبير، والتي تقوم على أساسه تشكيلات الجيش، مشددا على أن روح الثقة بالنفس هذه في ظل الإيمان جاهزة للظهور في أجزاء أخرى من البلاد.