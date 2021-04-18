الجيش الإيراني يكشف عن منظومة دفاع جوي تستهدف الصواريخ الباليستية وكروز

كشف الجيش الإيراني، اليوم الأحد، عن منظومة متطورة جدا من شانها أن تحمي الحدود الإيرانية البرية والجوية.

أزاح الجيش الإيراني الستار، اليوم، خلال عرض عسكري بمناسبة يوم الجيش الإيراني، عن منظومة متطورة للدفاع الجوي بعيدة المدى من طراز "دماوند".

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، تستطيع المنظومة الجديدة اعتراض وتدمير عدة أنواع من الطائرات والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.

بالإضافة إلى ذلك، استعرض الجيش الإيراني خلال العرض في مدينة طهران، عشرات الطائرات المسيرة "الاستطلاعية والهجومية"، بالإضافة إلى أنظمة الحرب الإلكترونية.

وكان قائد كبير في الجيش الإيراني قد كشف، أمس، عن امتلاك بلاده لأكبر أسطول في الشرق الأوسط يعتبر سلاحا استراتيجيا فعالا جدا في المعارك البرية والجوية.

أكد قائد طيران الجيش الإيراني، العميد الطيار يوسف قرباني، في تصريحات صحفية أدلى بها، اليوم السبت، أن بلاده "تمتلك اليوم أكبر أسطول مروحيات في منطقة الشرق الأوسط وأن مركز التدريب على قيادة المروحيات لدينا لا نظير له في المنطقة ونحن قادرون على الدفاع عن منجزات الثورة".

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، عن قرباني تصريحاته التي أدلى بها بمناسبة يوم الجيش في إيران، حيث أكد أن "نهضة صنع قطع الغيار في طيران الجيش والقوة البرية تعد من الاستراتيجيات الأساسية ونقوم لله الحمد بصنع قطع الغيار في الداخل فضلا عن إجراء عمليات الصيانة الأساسية (اوفرهال) للمروحيات والمعدات".