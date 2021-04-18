إيران تطلب من الإنتربول توقيف شخص مشتبه بتورطه في تفجير نطنز

تقدمت السلطات الإيرانية بطلب إلى الشرطة الدولية "إنتربول" للمساعدة في إلقاء القبض على شخص يشتبه في تورطه في تفجير بمنشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.

وكان التلفزيون الرسمي في إيران نشر، أمس السبت، صورة لشخص يدعى رضا كريمي، تتهمه السلطات بالتورط في تنفيذ عملية "تخريب" طالت المنشأة في 11 نيسان/أبريل، بحسب وكالة "فرانس برس".

وذكر التلفزيون أن المشتبه به فر من البلاد وأن الإجراءات القانونية لتوقيفه وإعادته الى البلاد جارية حاليا.

وذكرت صحيفة "كيهان" المحلية المحافظة أن أجهزة الاستخبارات والقضاء تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل توقيفه وإعادته الى البلاد.

وأوضحت أنه تم اتخاذ الإجراءات الضرورية عبر الاإنتربول من أجل توقيف هذا الشخص البالغ من العمر 43 عاما بعد تحديد هويته.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية على لسان المتحدث باسمها بهروز كمالوندي، أن "انفجارا صغيرا" طال المنشأة الواقعة وسط البلاد.

من جانبه، حمل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إسرائيل مسؤولية الاعتداء.