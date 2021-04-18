هبوط حاد في سعر "بيتكوين" بعد نمو قياسي

هبطت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" بشكل حاد، اليوم الأحد، إلى أدنى مستوى لها، منذ شباط / فبراير الماضي، وخسرت نحو 15% من قيمتها.

ووفقا لما أظهرته بيانات التداول، ابتداءً من الساعة 15:00 بتوقيت موسكو، بلغ متوسط سعر عملة "بيتكوين" 53.6 ألف دولار، عقب بلوغها 59.7 ألف دولار مطلع الأسبوع.

وسجل سعر "بيتكوين" تراجعا ملحوظ في 16 نيسان / أبريل، وفقدت العملة نحو 2.5 % من قيمتها بعد حظر البنك المركزي التركي استخدام العملات والأصول المشفرة في شراء السلع والخدمات.

وسبّب تراجع "بيتكوين" هبوطا حادا في أسعار العملات المشفرة الأخرى، بعد تقارير تفيد بأن وزارة الخزانة الأمريكية قد تتخذ إجراءات صارمة ضد غسيل الأموال الذي يتم من خلال الأصول الرقمية، حسبما أفادت وكالة "بلومبيرغ".

وفي وقت سابق، أعلن رجل الأعمال الشهير، رئيس شركتي "تسلا" للسيارات و"سبيس إكس" للفضاء، إيلون ماسك، عن قبول شركته لعملة "بيتكوين" كمقابل لشراء سيارات "تسلا".