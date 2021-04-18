أسترازينيكا تطور نسخة لقاح خاصة بسلالة جنوب أفريقيا من فيروس كورونا

قالت مسؤولة في شركة "أسترازينيكا"، اليوم الأحد، إن من الممكن أن تكون نسخة مطورة من لقاح الشركة للوقاية من مرض "كوفيد 19" مخصصة لمكافحة السلالة المكتشفة في جنوب أفريقيا، جاهزة بنهاية العام الجاري.

وأضافت سارة وولترز مديرة أسترازينيكا في النمسا لصحيفة "كوريير"، أن الدراسات التي تشير حتى الآن إلى أن اللقاح الحالي أقل فعالية في مواجهة الفيروس الموثق في جنوب أفريقيا "ضئيلة بحيث لا يمكن استخلاص استنتاجات نهائية منها".

وتابعت: "في الوقت نفسه بدأت أسترازينيكا وجامعة أكسفورد تعديلات على اللقاح خاصة بسلالة جنوب أفريقيا، ونحن نتوقع أن يكون جاهزا بنهاية العام إذا ما تطلب الأمر"، حسبما نقلت "رويترز" عن الصحيفة.

وقرر الاتحاد الأوروبي وضع تحذير على اللقاح بسبب احتمال ارتباطه بحالات إصابة بجلطات دموية شديدة الندرة، وأوقفت الدنمارك استخدام اللقاح كما نصحت بريطانيا من هم دون سن 30 عاما بالحصول على لقاح آخر.

فيما أوصت لجنة اللقاحات الألمانية، الشهر الماضي، بتعليق استخدام لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه "أسترازينيكا" لمن هم دون الستين من عمرهم، حيث ظهرت تقارير جديدة عن حدوث تجلطات دموية بين الشباب الذين تلقوه.

في جنوب أفريقيا، باعت البلاد مليون جرعة من مخزونها من لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة "أسترازينيكا" لتوزيعها في 14 دولة أفريقية أخرى، في مارس/ آذار.

جاء ذلك بعدما علقت برنامج التطعيم الخاص بها، والذي بدأ بجرعات "أسترازينيكا"، بعدما أثيرت شكوك حول فعالية اللقاح ضد السلالة المحلية من "كوفيد 19".