بيلاروسيا تعلن عن استمرار التدريبات العسكرية الأجنبية بالقرب من حدودها

قال نائب سكرتير مجلس الأمن البيلاروسي، فلاديمير أرتشاكوف، اليوم الأحد، إن "التدريبات العسكرية للقوات الأجنبية مستمرة هذه السنة على حدود بيلاروسيا في دول الاتحاد الأوروبي".

وقال أرتشاكوف: "إن الوجود العسكري على حدود بيلاروسيا يتزايد باستمرار، ففي 2020 كان عدد التدريبات العسكرية أكثر من 70 تدريبا في بولندا وليتوانيا ولاتفيا، وهذه السنة نعرف نحو 30 تدريبا إضافيا".

وأضاف: "حتى لو تخيلت أن كل تدريب محدد يستمر لمدة أسبوع على الأقل، فإنه يتم صقل المهارات القتالية للجنود الأجانب كل يوم وبشكل مستمر وعلى مدار الساعة".

يشار إلى أنه في 14 أبريل/ نيسان الجاري، أعلن رئيس الأركان للقوات المسلحة البيلاروسية، فيكتور غوليفيتش "استمرار نشاط حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من الحدود الروسية البيلاروسية، بما في ذلك نشر مراكز الاستخبارات وتحسين البنية التحتية العسكرية.

وقال رئيس المديرية الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية، رسلان كوسيغين: "إن دول حلف شمال الأطلسي تحافظ على مستوى عال من أنشطة الاستطلاع والرحلات الجوية القتالية بالقرب من حدود بيلاروسيا".