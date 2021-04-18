خبير: المناورات العسكرية الروسية في البحر الأسود رسالة لكييف لعدم تجاوز الخطوط الحمراء

قال المتخصص في الشأن الروسي، تيمور دويدار، اليوم الأحد، إن "المناورات العسكرية الروسية في البحر الأسود والقرم، تحمل رسالة إلى كييف بعدم تجاوز الخطوط الحمراء".

وأشار في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" إلى أن "هناك نوعين من الخطوط الحمراء حددتهم روسيا، الأول يخص تدبير دخول القوات المسلحة الأوكرانية لمناطق الانفصاليين، الثاني عدم انضمام أوكرانيا لحلف الناتو".

جاء ذلك تعليقا على إعلان المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية عن نقل أكثر من 50 طائرة حربية إلى القرم ومقاطعة أستراخان بجنوب روسيا في إطار إجراء تدريبات عسكرية تكتيكية في المنطقة.

وفيما يتعلق بمطالبة موسكو للقنصل الأوكراني بمغادرة البلاد، قال دويدار إنه "لا توجد معلومات مؤكدة عن ترحيل القنصل الأوكراني حتى الآن، لكن المؤكد هو توقيف القنصل الأوكراني ثم إطلاق سراحه، ما يعني أنه غير متورط في أعمال تجسسية"، بحسب قوله.

وأشار دويدار إلى أنه "تم القبض على مواطنين (اثنين) أمريكيين في بيلاروس، مما يرجح أن ثمة مؤامرة ضد الرئيس الأوكراني لوكاشينكو من قبل اليمينيين المتطرفين الأوكرانيين"، مشيرا إلى أن القنصل الأوكراني لا علاقة به بهذا المخطط.

وأعلنت روسيا القنصل العام الأوكراني في مدينة سان بطرسبورغ، ألكسندر سوسونيو، شخصية غير مرغوب فيها، وطالبته بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة اعتبارا من الاثنين الموافق 19 نيسان/ أبريل الجاري.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان مينسك عن توقيف مجموعة خططت لتنفيذ انقلاب مسلح في بيلاروس واغتيال الرئيس، ألكسندر لوكاشينكو.