الصين تشبه الولايات المتحدة برجل "يتظاهر بالنوم"

وأوضح يوتشنغ أن واشنطن ما زالت لا تثق في تصريحات بكين الرسمية بشأن الوضع في إقليم شينجيانغ الذاتي الحكم.

وأكد أنه على الرغم من سلسلة المؤتمرات الصحفية التي عقدتها السلطات الصينية وحكومة شينجيانغ، فإن الإدارة الأمريكية تفضل تصديق الأخبار "التي تنشرها عناصرمتطرفة في المنطقة والتقارير المزيفة لوسائل الإعلام الغربية"، حسب قوله.

وخلص المسؤول الصيني إلى أنه "من المستحيل إيقاظ شخص يتظاهر بالنوم".

وأضاف يوتشنغ: "دعت الصين ممثلين عن عدة سفارات غربية لزيارة المنطقة، لكن لم يقبل أحد الدعوة".

في وقت سابق، اتهمت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا، الصين بانتهاك حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ.