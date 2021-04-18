رئيس إستونيا السابق يدعو لفرض حظر مؤقت على منح الروس تأشيرات لدخول الاتحاد الأوروبي

دعا رئيس إستونيا السابق توماس هندريك إيلفس، اليوم الأحد، إلى فرض حظر مؤقت على إصدار تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي للمواطنين الروس.

وكتب إيلفس في تغريدة على "تويتر": "ربما تكون هناك حاجة إلى "استراحة مؤقتة" لأي، وأعني أي، زيارات قادمة من روسيا... أمن أوروبا على المحك".

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) April 17, 2021

​وشدد إيلفس، على ضرورة ترك استثناءات للزيارات المرتبطة بالظروف الأسرية الطارئة.

هذا وأعلن رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس يوم أمس السبت، أن بلاده تطرد 18 من موظفي السفارة الروسية، موضحا في بيان أنهم يعملون لمصلحة المخابرات الروسية، وأن هناك شكوكا جدية بضلوعهم في تفجير مستودع ذخيرة بمنطقة فربتيس عام 2014

ومن جانبها أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن موسكو ستتخذ إجراءات للرد على جمهورية التشيك فيما يتعلق بطرد الدبلوماسيين الروس.