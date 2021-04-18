تركيا تكشف عن طائرة تستطيع الإقلاع والهبوط من وإلى حاملات الطائرات... صور وفيديو

كشفت تركيا عن طائرتها الجديدة "حورجيت"، وذلك بعد اكتمال مراحل التصميم وبدء عمليات إنتاج الأجزاء التفصيلية بهدف الوصول إلى الإنتاج الكامل في نهاية العام الجاري 2021.

وبدأت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" بإنتاج الأجزاء التفصيلية الخاصة بطائرة التدريب النفاثة "حُرجيت" بعد اكتمال مرحلة التصاميم.

وأشار مدير برنامج طائرات التدريب بشركة "توساش" التركية، طونجاي تشوبور، إلى أن الشركة أطلقت مشروع الطائرة الجيدة في عام 2017 بإمكانات محلية كجزء من مشروع لتطوير الطائرات النفاثة.

وبين مدير البرنامج في تصريحات أدلى بها لوكالة "الأناضول" التركية، أن التصميم النظري للطائرة كان قد اكتمل في عام 2018، أما مرحلة التصميم المبدئي فقد كانت في عام 2019، وفي عام 2021 دخلت الطائرة مرحلة التصميم الحرج.

#النفاثة_التركية "#حُرجيت" تدخل مرحلة الاختبارات 2022

طونجاي تشوبور مدير برنامج طائرات التدريب بشركة #توساش:

- البدء في عمليات التركيب والتجميع في نهاية العام الجاري

- راعينا في التصميم إمكانية استخدام الطائرة لأغراض متعددة pic.twitter.com/rrBbRMpjMy — الصناعة العسكرية🇹🇷 (@turkiyeind) April 18, 2021

ونوه تشوبور إلى أن بلاده تهدف إلى إنتاج 4400 جزءاً تفصيليًا للطائرة الجديدة وأن الشركة قد بدأت فعليا بإنتاج الأجزاء التفصيلية للطائرة منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأوضح تشوبور أن الطائرة تمتلك بنية تحتية تتيح استخدامها في أدوار مختلفة على رأسها التدريب، بالإضافة إلى استخدامها كطائرة استعراضات جوية.

#طائرة حرجيت التركية ستدخل القوات الجوية التركية قبل عام 2023

هذه الطائرة صناعة تركية وممكن ان تكون هجومية خفيفة متعددة المهام.

ميزات هذه الطائرة

يبلغ طول الطائرة 13.5 م، وعرضها 11 م وارتفاعها 4 م، ومزودة بأحدث تقنيات المهام والطيران، حيث صممت لتكون بسرعة 1.2 ماخ وارتفاع 45 ألف pic.twitter.com/OviWrARZux — الصناعة العسكرية🇹🇷 (@turkiyeind) January 14, 2021

ونوه المدير التنفيذي إلى ميزة هامة تتمتع بها الطائرة الجديدة تمتلك قدرة الإقلاع والهبوط من وإلى حاملة الطائرات التابعة للقوات البحرية.