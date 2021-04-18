بحجة وصوله متأخرا... رجل فرنسي يطعن عامل توصيل طرود... فيديو

أقدم شاب فرنسي على طعن عامل توصيل طرود في مدينة مونبلييه، بحجة أنه "وصل متأخرا" إلى عنوان بيت المعتدي.

وأفادت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، أن العامل أصيب بجروح في يده ورقبته خلال الواقعة، التي حدثت يوم 14 أفريل وصورتها عدسات الكاميرا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظات تهديد الرجل للعامل قبل أن يوجه له ضربة بالسكين، قبل أن يفر العامل بعدها نحو سيارته.

وأشارت الصحيفة إلى أن المعتدي (26 سنة) له سوابق إجرامية، حيث تمت إدانته بالسجن في 2017 بسبب تورطه في أعمال عنف.