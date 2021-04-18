وزارة النقل الأمريكية تدعو شركات الطيران لتوخي الحذر فوق أوكرانيا وروسيا

ونشرت دائرة الطيران الحكومية في أوكرانيا بيانا جاء فيه: "تنصح شركات الطيران المسجلة في الولايات المتحدة بتوخي الحذر عند التخطيط للرحلات إلى مدينة دنيبرو وسيمفيروبل وكييف".

وأكدت دائرة الطيران الحكومية أن بقية المجال الجوي الخاضع لأوكرانيا "أصبح الآن آمنًا ويمكن تنفيذ رحلات طيران مدني".

وفي وقت سابق صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن استعداد واشنطن لدعم أوكرانيا في حالة نشوب صراع مع روسيا.

من جانبه وجه القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية روسلان خومتشاك اتهامات ضد روسيا بأنها تقوم بشكل تدريجي بتعزيز تجمع قواتها المتمركزة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا وهو ما يشكل تهديدًا للأمن العسكري الأوكراني، حسب قوله.

ولاحقا صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ينقلان قوات لهما إلى حدود الجزء الأوروبي من روسيا، مع التركيز على منطقتي البحر الأسود والبلطيق.

وتأتي هذه التصريحت وسط تفاقم التوتر على الحدود الروسية الأوكرانية، مع الاتهامات الغربية لموسكو بالتسبب فيه من خلال حشد قوات في المنطقة، وهي اتهامات ترفضها موسكو، وتقول أن تحركات كييف الاستفزازية تجاه منطقة دونباس الخارجة عن سيطرتها في شرق أوكرانيا ودعم دول الناتو لها تدفع روسيا لاتخاذ إجراءات لحماية أمنها وسلامة المدنيين في المنطقة.