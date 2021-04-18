وزير الخارجية الباكستاني ينفي اعتزامه لقاء نظيره الهندي في الإمارات

نفى وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، اعتزامه لقاء نظيره الهندي في الإمارات.

ورحب قرشي بجهود الوساطة التي تقوم بها الإمارات العربية المتحدة بين بلاده والهند، لكنه قال لصحيفة "خليج تايمز" الإماراتية إنه لا يخطط للقاء نظيره الهندي خلال زيارته للبلد العربي.

ويزور وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي ونظيره الهندي سوبراهمنيام جيشانكار الإمارات حاليا.

وقال قرشي للصحيفة، التي نشرت مقطع فيديو من المقابلة: "أنا هنا في زيارة ثنائية. لست هنا من أجل جدول أعمال خاص بالهند".

وأضاف "نرحب بتسهيلات طرف ثالث... لكن بغض النظر عما يقوله الأصدقاء مثل الإمارات، يجب أن تأتي المبادرة من أهل البلدين (باكستان والهند)".

وقال دبلوماسي إماراتي رفيع المستوى، الأسبوع الماضي، إن الإمارات تتوسط بين الهند وباكستان لمساعدة الخصمين المسلحين نوويا على الوصول إلى علاقة "صحية وعملية" بعد التوتر العسكري حول منطقة كشمير المتنازع عليها في جبال الهيمالايا.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية ذكر على "تويتر" أن محادثات جيشانكار في الإمارات ستركز على التعاون الاقتصادي وشؤون الجالية الهندية.