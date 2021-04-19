مقتل شخصين وإصابة ثالث إثر انفجار في العاصمة الإثيوبية

لقي شخصان مصرعهما، وأُصيب ثالث بجراح خطيرة في انفجار في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الشرطة الإثيوبية، أن قنبلة يدوية وراء الانفجار الذي وقع في منطقة ليديتا في المدينة، أمس الأحد.

وأعلنت الشرطة الإثيوبية أنها تحقق في الحادث المأساوي من أجل التوصل إلى منفّذي التفجير.

كانت الحكومة المركزية في إثيوبيا، قد أرسلت قواتها إلى منطقة تيغراي في شمال البلاد، في نوفمبر/ تشرين الثاني، لقتال الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهي الحزب الحاكم للإقليم، بعد أن هاجم مقاتلوها قواعد للجيش الاتحادي في المنطقة.

وأمام هجوم القوات الاتحادية، انسحبت قوات الجبهة الشعبية من مقلي عاصمة تيغراي قبل نهاية ذلك الشهر، وأعلنت الحكومة الإثيوبية أنها حققت النصر.

وتسببت أعمال العنف في تيغراي في مقتل الآلاف، وأجبرت مئات الآلاف على ترك منازلهم في المنطقة الجبلية التي يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة.