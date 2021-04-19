الخارجية الإيرانية: نرحب بالحوار مع السعودية وهو لصالح البلدين

رحبت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، بالحوار مع السعودية، معتبرة أن ذلك لصالح البلدين.

طهران- سبوتنيك. جاء ذلك تعليقا على التقارير التي تحدثت عن لقاء سعودي إيراني في العراق، بداية الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "نرحب بالحوار مع السعودية وهو لصالح البلدين وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

واضاف قائلا: "التقارير الصحفية بشأن الاجتماع السعودي الإيراني في العراق متناقضة وتحتوي معلومات غير دقيقة".

وحول بعض تقارير وسائل الإعلام التي تحدثت عن لقاء سعودي إيراني في العراق، أوضح خطيب زادة أن "من ينشر أخباراً حول وجود حوار إيراني - سعودي له تاريخ طويل في نشر الشائعات والأكاذيب"، وذلك في إشارة إلى تقارير نشرتها وكالة "رويترز" وصحيفة "فايننشال تايمز" حول اللقاء في العراق.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" ذكرت، أمس الأحد، أن مسؤولين سعوديين وإيرانيين رفيعي المستوى عقدوا محادثات مباشرة خلال الشهر الجاري، في محاولة لإصلاح العلاقات بين البلدين.

وذكرت الصحيفة نقلا عن أحد المسؤولين أن الجولة الأولى من المحادثات السعودية الإيرانية جرت في بغداد، في التاسع من أبريل/ نيسان، وتضمنت مباحثات بشأن هجمات الحوثيين وكانت إيجابية.