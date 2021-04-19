بوريل: الوضع في شرق أوكرانيا مقلق وخطير جدا

قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن الوضع في شرق أوكرانيا خطير جدا، داعيا روسيا إلى سحب قواتها من الحدود الأوكرانية، ومؤكدا أن العلاقات الأوروبية الروسية "لا تتحسن".

أمستردام-سبوتنيك. وقال بوريل في تصريحات صحفية قبل انعقاد اجتماعات مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "الوضع في شرق أوكرانيا مقلق وخطير جدا، وندعو روسيا إلى الانسحاب من الحدود الأوكرانية".

مضيفا: "العلاقات مع روسيا لا تتحسن".

وأعلن، في وقت سابق، نائب وزير الخارجية الأوكراني، يفغيني ينين، أن كييف سترسل مذكرة بشأن طرد دبلوماسي روسي رفيع المستوى في السفارة الروسية، يوم الاثنين، وتمهله مدة 72 ساعة لمغادرة الأراضي الأوكرانية، بدءا من 19 نيسان/أبريل".

ونقلت قناة "أوكرانيا 24" عن ينين، قوله اليوم الأحد: "اسم عائلته تشيرنيكوف. سيتم إرسال المذكرة إلى السفارة الروسية صباح الغد".