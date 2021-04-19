الهند تفرض عزلا عاما لستة أيام في نيودلهي بسبب تفشي كورونا

أعلنت السلطات الهندية فرض عزل عام في العاصمة نيودلهي لمدة ستة أيام، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن رئيس وزراء العاصمة الهندية أرفيند كيجريوال، أن العزل العام سيبدأ اعتبارا من ليل الاثنين.

وأوضح أن نظام الرعاية الصحية بات على حافة الانهيار بسبب تفاقم تفشي فيروس كورونا.

وأشار إلى أن المدينة تواجه كذلك نقصا حادا بالأسرة في المستشفيات وإمدادات الأوكسجين والأدوية الأساسية مثل ريمديسيفير المضاد للفيروسات.

يأتي هذا في الوقت الذي قفز فيه عدد حالات الإصابة اليومية بكورونا في الهند إلى رقم قياسي بلغ 273810، اليوم الاثنين، مع انهيار النظام الصحي تحت وطأة زيادة المرضى.

وتعاني مستشفيات الهند من نقص في عدد الأسرّة وإمدادات الأكسجين، إذ تجاوز إجمالي عدد الإصابات 15 مليونا لتحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة. كما ارتفع عدد الوفيات في البلاد جراء كورونا إلى رقم قياسي بلغ 1619، ليصل الإجمالي إلى 178769.