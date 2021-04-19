سنغافورة تضبط أكبر شحنة من القنب منذ 25 عاما

قالت وكالة مكافحة المخدرات في سنغافورة، اليوم الاثنين، إنها صادرت "أكبر شحنة من القنب منذ 25 عاما"، خلال مداهمة الأسبوع الماضي في المدينة، التي لديها بعض من أشد قوانين المخدرات صرامة في العالم بما في ذلك عقوبة الإعدام.

وأعلن المكتب المركزي لمكافحة المخدرات في بيان، ضبط 23.7 كيلوغرام من القنب و16.5 كيلوغرام من الهيروين، بالإضافة إلى ميثامفيتامين الكريستال وأقراص الإكستاسي، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

كانت كمية القنب هي الأكبر منذ عام 1996، وأكبر مضبوطات الهيروين منذ عام 2001، وتقدر قيمة المخدرات بأكثر من 2.3 مليون دولار سنغافوري (1.7 مليون دولار)، وفقا للمكتب.

ألقى ضباط المكتب المركزي لمكافحة المخدرات القبض على رجل ماليزي، يبلغ من العمر 22 عاما، يوم الجمعة، للاشتباه في جرائم تهريب المخدرات.

يشار إلى أن سياسات البلاد لا تتسامح مطلقا مع المخدرات وتفرض فترات سجن طويلة أو عقوبة الإعدام في بعض الحالات. يمكن أن يؤدي تهريب أكثر من 500 غرام من القنب إلى عقوبة الإعدام في سنغافورة.

تقول جماعات حقوقية إنها أعدمت مئات الأشخاص - من بينهم عشرات الأجانب - بسبب جرائم مخدرات على مدى العقود الماضية.