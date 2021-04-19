تسجيل
11:43 GMT19 أبريل/ نيسان 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    محمد صلاح يطبع قبلة على كأس دوري أبطال أوروبا بعد فوز فريقه ليفربول باللقب، 1 يونيو/حزيران 2019

    قادة أوروبيون يتحركون لمواجهة "انقلاب" أندية دوري السوبر وسط حالة من الغضب

    © REUTERS / KAI PFAFFENBACH
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104144/23/1041442303_0:242:2359:1569_1200x675_80_0_0_734ea5160c6fcaa0f758fdb008cef5d4.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202104191048734366-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A8/

    واجه 12 من أقوى الأندية في كرة القدم اتهامات بالجشع والسخرية، اليوم الاثنين، عندما أعلنوا عن بطولتهم المستقلة "دوري السوبر الأوروبي"، الذي قد يكون له تداعيات بعيدة المدى على اللعبة.

    ووفقا للإعلان، تشارك 6 فرق في الدوري الإنجليزي الممتاز - ليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي وتوتنهام - إلى جانب ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد ويوفنتوس وإنتر ميلان وميلان.

    © REUTERS / Sergio Perez
    فلورنتيو بيريز يشرح أهمية السوبر الأوروبي

    الأندية، التي يعاني معظمها من الديون وفواتير الأجور الكبيرة، والتي تضررت بشدة من الوباء، ستستفيد ماليا، مع توقعات بأنها ستشارك في أرباح بالمليارات، بحسب تقرير لوكالة "فرانس برس".

    لكن رد الفعل الأولي من سلطات كرة القدم والمشجعين والنقاد وحتى السياسيين كان غاضبًا، مع تهديدات بحظر الأندية المشاركة من المسابقات المحلية والأوروبية والعالمية.

    وقالت رابطة أنصار تشيلسي: "لقد عانى أعضاؤنا وأنصار كرة القدم في جميع أنحاء العالم من الخيانة المطلقة. هذا أمر لا يغتفر هذا يكفي".

    وأضافت الرابطة أن الأندية المؤسسة وافقت على إنشاء "مسابقة جديدة في منتصف الأسبوع"، لتبدأ "في أقرب وقت ممكن عمليا"، لكنهم سيستمرون في اللعب في بطولاتهم المحلية.

    وأشار البيان إلى أنه سيتم الإعلان عن ثلاثة أندية أخرى، مع ضمان مشاركة الأعضاء المؤسسين الخمسة عشر كل عام. ستتوفر خمسة أماكن أخرى "بناءً على الإنجازات التي تحققت في الموسم السابق".

    وستشترك الأندية المؤسسة في 3.5 مليار يورو للاستثمار في البنية التحتية وللتعويض عن تكاليف الوباء، ومن المتوقع أن تتلقى 10 مليارات يورو أخرى في شكل "مدفوعات تضامن" على مدى فترة الالتزام الأولي، وهو عائد أكثر بكثير مما هو متاح في دوري الأبطال .

    الأندية في مأزق

    قال ديفيد بيرنشتاين، رئيس الاتحاد الإنجليزي السابق ومانشستر سيتي السابق، لـ"بي بي سي": "أعتقد أن هناك شيئين يلعبان هنا: أحدهما الجشع والآخر اليأس".

    محمد صلاح يطبع قبلة على كأس دوري أبطال أوروبا بعد فوز فريقه ليفربول باللقب، 1 يونيو/حزيران 2019
    © REUTERS / KAI PFAFFENBACH
     12 ناديا أوروبيا يتفقون على تأسيس بطولة منافسة لتشامبيونزليغ و"فيفا" يعلن رفضه القاطع

    وتابع: "أعتقد أنهم في وضع يائس. أحد الأشياء التي لم يفعلوها خلال الوباء هو فرض نوع من التحكم في الأجور. لقد وضعوا أنفسهم في مأزق قليلا".

    لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وسلطات كرة القدم الإنجليزية والإسبانية والإيطالية حذرت الأندية من التعرض للمنع من المشاركة في المسابقات الوطنية ودوري أبطال أوروبا. وجاء في بيان مشترك: "سنبقى متحدين في جهودنا لوقف هذا المشروع الساخر".

    كما قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن لاعبي الأندية المشاركة "قد يحرمون من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية".

    فيما كان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أقل صرامة معربا عن "عدم موافقته" ودعا جميع الأطراف إلى "الدخول في حوار هادئ وبناء ومتوازن".

    قارن رئيس الدوري الإسباني خافيير تيباس، أندية دوري السوبر الأوروبي بالسكارى الذين يغادرون الحانة في الساعة 5:00 صباحًا في غياب عن الوعي، ونعتهم بالأنانية وعدم التضامن.

    ووصف جاري نيفيل كابتن مانشستر يونايتد السابق المشروع بأنه "عار مطلق"، ودعا إلى " استعادة القوة من الأندية التي تتصدر الدوري وهذا يشمل فريقي".

    الساسة يدخلون على خط الأزمة

    من جانبه قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الأندية "يجب أن تستجيب لمشجعيها ومجتمع كرة القدم الأوسع قبل اتخاذ أي خطوات أخرى".

    الدوري الروسي لكرة القدم نادي لوكوموتيف موسكو
    © Sputnik . Григорий Сысоев
    الاتحاد الروسي لكرة القدم يعارض إقامة دوري السوبر الأوروبي

    وأضاف أنه سيفعل كل ما في وسعه لضمان عدم المضي قدما في إنشاء "دوري السوبر"، كما هو مخطط له.

    وتابع: "سننظر في كل ما يمكننا القيام به مع سلطات كرة القدم للتأكد من أن هذا لن يتم بالطريقة التي يتم اقتراحه بها حاليا. لا أعتقد أنها أخبار جيدة للجماهير، ولا أعتقد أنها أخبار جيدة لكرة القدم في هذا البلد".

    رغم عدم وجود فريق فرنسي من بين الأندية الأولى في البطولة المعنلة حتى الآن، قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن الخطط تهدد "مبدأ التضامن والجدارة الرياضية".

    وانتقدت وزيرة الرياضة في الحكومة الفرنسية، روكسانا ماراسينيو، الانفصال المقترح ووصفته بأنه "نادٍ لكبار الشخصيات لغزو العالم، لكنه غزو عالمي قائم فقط على التسويق والمبيعات، وليس الرياضة".

    ضربة استباقية

    توقيت الإعلان عن البطولة استبق كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المقرر عن إصلاحات دوري أبطال أوروبا يوم الاثنين، مع التوسع إلى 36 فريقا وزيادة في عدد المباريات.

    وقالت رابطة الأندية الأوروبية إنها "تعارض بشدة" دوري السوبر الجديد، فيما أصدر الدوري الإنجليزي، الأغنى في أوروبا، بيانا غاضبا.

    كرة دوري أبطال أوروبا
    © REUTERS / Jason Cairnduff
    "فيفا" و"يويفا" يرفضان... تفاصيل دوري السوبر الأوروبي بمشاركة أقوى 12 ناديا في أوروبا

    وجاء في البيان: "يمكن لعشاق أي ناد في إنجلترا وفي جميع أنحاء أوروبا أن يحلموا حاليا بأن فريقهم قد يصعد إلى القمة ويلعب ضد الأفضل. نعتقد أن مفهوم الدوري الأوروبي الممتاز من شأنه أن يقضي على هذا الحلم".

    تعثر الكبار

    ألمح أرسنال، الذي يحتل المركز التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز، أي أنه لا يزال بعيدا عن مراكز التأهل للبطولات الأوروبية، إلى العقبات التي تنتظره، قائلا: "هناك الكثير مما يجب فعله لإحياء المنافسة".

    كما حذر يوفنتوس من أنه "لا يمكنه ضمان إطلاق المشروع بنجاح". ويواجه يوفنتوس معركة لانهاء دوري الدرجة الأولى الإيطالي هذا الموسم بين الأربعة الكبار، فيما لم يلعب ميلان بطل أوروبا سبع مرات في دوري أبطال أوروبا منذ عام 2014.

    قال رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، الذي أعلن عنه كأول رئيس للبطولة، إن الانفصال يعكس رغبات الأندية الكبرى، مضيفا: "كرة القدم هي الرياضة العالمية الوحيدة في العالم التي تضم أكثر من 4 مليارات مشجع ومسؤوليتنا كأندية كبيرة هي الاستجابة لرغباتهم".

    فيما قال جويل جليزر، الرئيس المشارك لمانشستر يونايتد، والذي سيكون نائبا لرئيس دوري السوبر، إنه "سيفتح فصلا جديدا لكرة القدم الأوروبية".

    انظر أيضا:

    "فيفا" و"يويفا" يرفضان... تفاصيل دوري السوبر الأوروبي بمشاركة أقوى 12 ناديا في أوروبا
    فلورنتيو بيريز يشرح أهمية السوبر الأوروبي
    12 ناديا تستعد للإعلان عن "دوري السوبر الأوروبي"... و"يويفا" يرد بتهديد ناري
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أحد الموظفين في مزرعة بن سلمان، يلقي بالورود في الهواء في مدينة الطائف السعودية، 11 أبريل 2021
    وردة الطائف... حقول "ابن سلمان" المغطاة بالورود تزين صحراء السعودية
    رد فعل ظريفة جدا منه الحكومة اليابانية حول ضخ التريتيوم إلى المحيط
    ردة فعل "ظريفة جدا" من الحكومة اليابانية حول ضخ التريتيوم إلى المحيط
    إنفوجرافيك... ما قدرات الجيش الأفغاني؟
    ما هي قدرات الجيش الأفغاني؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك