مجلس الوزراء النمساوي يتفق على شراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أعلن المستشار سيباستيان كورتس في بيان لوكالة "سبوتنيك" أن الحكومة النمساوية اتفقت على شراء لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" الروسي الذي سيتم استخدامه بعد تسجيله من قبل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA).

وقال: "لقد اتفقنا على شراء مليون جرعة من لقاح سبوتنيك، والذي يتم استخدامه بالفعل في أكثر من 50 دولة. ونتطلع إلى التسجيل السريع من قبل المنظم الأوروبي EMA ، لأن كل لقاح إضافي سيساعدنا في إنقاذ الأرواح ، وإنقاذ الوظائف والعودة إلى الحياة الطبيعية".

في أوائل مارس/آذار، أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أن EMA قد بدأت فحصًا متسقًا لملف تسجيل اللقاح الروسي. ستختبر الوكالة اللقاح وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بالفعالية والسلامة والجودة.

تمت الموافقة على Sputnik V في ما يقرب من 60 دولة ويبلغ إجمالي عدد سكانها أكثر من 1.5 مليار نسمة. تم تأكيد فعالية اللقاح بنسبة 91.6% من خلال نشر البيانات في المجلة الطبية الرائدة The Lancet.