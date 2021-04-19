بوريل يعلق على تصاعد التوتر بين روسيا والاتحاد الأوروبي

علق المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، على تصاعد التوتر بين روسيا والاتحاد الأوروبي.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوريل، قوله: "بشكل عام، العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي لا تتحسن، بل على العكس من ذلك، فإن التوترات تتزايد على مختلف الأصعدة".

ووفقا له، سيتم عقد اجتماعات مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم، لمناقشة طرد الدبلوماسيين الروس من جمهورية التشيك، والوضع على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك ملف أليكسي نافالني.

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب بوريل عن قلقه بشأن الوضع الأمني في شرق أوكرانيا (منطقة دونباس)؛ واصفا إياه بـ "الخطير جدا"، داعيا روسيا إلى "سحب قواتها" من الحدود الأوكرانية (على حد زعمه).

وحذرت موسكو، في وقت سابق، من خطورة التصعيد في منطقة "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا؛ معتبرة أنه يدعو إلى القلق.