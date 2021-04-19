إسرائيل... كتلة نتنياهو تتقدم بمشروع قانون لانتخاب رئيس الوزراء مباشرة

تقدمت الكتلة البرلمانية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بمشروع قانون لانتخاب رئيس الوزراء، بشكل مباشر.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن النائبين في حزب شاس ميخائيل مالكيلي وموشيه أربيل، تقدما اليوم بمشروع القانون لرئيس الكنيست ياريف ليفين.

وفي حال تم تمرير مشروع القانون، فإن إسرائيل سوف تعقد انتخابات جديدة، ولكن لاختيار رئيس الوزراء فقط.

وحظي مشروع القانون بتأييد بنيامين نتنياهو، ولكن الكتلة السياسية المعارضة لنتنياهو -المؤيدة للتغيير- أعربت عن رفضها لفكرة إجراء انتخابات مباشرة.

وانتخبت إسرائيل رئيس وزراءها بشكل مباشر في 1996 و1999، وفي 2001. وعارض نتنياهو حزب الليكود عندما صوت لصالح الانتخابات المباشرة قبل 25 عاما.

في غضون أسبوعين، سوف ينتهي التفويض الذي منحه الرئيس رؤوفين ريفلين لنتنياهو لتشكيل ائتلاف حكومي، وربما يتم منحه لزعيم حزب يش عتيد يائير لابيد.

وقد دفع ذلك كتلة نتنياهو إلى التفكير في بعض الحلول عير التقليدية، بما في ذلك تغيير نموذج التصويت الحالي.