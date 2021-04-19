رئيس الوزراء البريطاني يلغي للمرة الثانية زيارة مقررة إلى الهند

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إنه ألغى زيارة كانت مقررة إلى الهند الأسبوع المقبل، وذلك بسبب الوضع الوبائي في الدولة الآسيوية.

أرجأ جونسون الزيارة بالفعل من يناير/ كانون الثاني، عندما كانت إصابات "كوفيد-19" مرتفعة في بريطانيا، والإصابات تزداد حاليا في الهند بينما تشهد موجة ثانية من الفيروس، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وقال بيان مشترك للحكومتين البريطانية والهندية، صدر عن مكتب جونسون: "في ضوء الوضع الحالي لفيروس كورونا لن يتمكن رئيس الوزراء بوريس جونسون من التوجه إلى الهند الأسبوع المقبل".

وأضاف: "بدلا من ذلك فإن رئيسي الوزراء (الهندي ناريندرا) مودي وجونسون سيتحدثان في وقت لاحق هذا الشهر للاتفاق على خططهما الطامحة للشراكة المستقبلية بين المملكة المتحدة والهند وتدشينها".

أعلنت السلطات الهندية فرض عزل عام في العاصمة نيودلهي لمدة ستة أيام، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا. وقال رئيس وزراء العاصمة الهندية أرفيند كيجريوال، أن العزل العام سيبدأ اعتبارا من ليل الاثنين.

وأوضح أن نظام الرعاية الصحية بات على حافة الانهيار بسبب تفاقم تفشي فيروس كورونا. وأشار إلى أن المدينة تواجه كذلك نقصا حادا بالأسرة في المستشفيات وإمدادات الأوكسجين والأدوية الأساسية مثل ريمديسيفير المضاد للفيروسات.

يأتي هذا في الوقت الذي قفز فيه عدد حالات الإصابة اليومية بكورونا في الهند إلى رقم قياسي بلغ 273810، اليوم الاثنين، مع ترنح النظام الصحي تحت وطأة زيادة المرضى.

وتعاني مستشفيات الهند من نقص في عدد الأسرة وإمدادات الأكسجين، إذ تجاوز إجمالي عدد الإصابات 15 مليونا لتحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة. كما ارتفع عدد الوفيات في البلاد جراء كورونا إلى 178769.

قال مسؤولو الصحة في بريطانيا أمس الأحد إنهم يتحرون أمر سلالة متحورة من فيروس كورونا منشأها الهند، لكن ليس لديهم أدلة كافية حتى الآن للقطع بخطورتها.