تسجيل
14:01 GMT19 أبريل/ نيسان 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    المحطة النووية الإيرانية في نطنز

    محلل إسرائيلي: هجوم "نطنز" يكشف قدرة تسلل مذهلة لـ "الموساد" داخل إيران

    © AFP 2021 / Satellite image ©2021 Maxar Technologies
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/1048545288_0:126:2549:1559_1200x675_80_0_0_d36dd7cd802b8c2fd416599975b30499.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202104191048735604-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%86%D8%B7%D9%86%D8%B2-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%B0%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/

    قال محلل إسرائيلي إن الهجوم على موقع "نطنز" النووي، الأسبوع الماضي، يكشف قدرة تسلل "مذهلة"، لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) داخل إيران.

    جاء ذلك في تحليل لـ "يوآف ليمور" نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الاثنين، تحت عنوان "تخريب البنية التحتية للكهرباء في مفاعل نظنز أثبت مجددا تموضع الموساد جيدا في إيران".

    رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، الجنرال يوسي كوهين، 2017
    © AP Photo / Heidi Levine
    الموساد: هكذا تحاول المخابرات الإيرانية استدراج إسرائيليين للخارج واختطافهم... فيديو

    وقال ليمور: "كانت هناك قضيتان رئيسيتان على المحك، مباشرة بعد تخريب منشأة نطنز النووية. الأولى هي مدى الضرر الذي لحق بالمنشأة ومدة توقفها عن العمل. والثانية هي كيف سيكون رد فعل إيران، سواء في السياق النووي أو تجاه دولة إسرائيل، التي تنسب إليها مسؤولية التخريب".

    وأضاف: "لم يتم الرد على المسألة الأولى بشكل قاطع. مصادر مختلفة أبلغت وسائل الإعلام الإسرائيلية والأجنبية أن الحديث يدور عن ضرر جسيم. حتى أن بعضهم زعم أن المنشأة ستخرج تماما عن الخدمة لمدة تسعة أشهر على الأقل. في المقابل، زعم الإيرانيون أنهم سيكونون قادرين على استخدام المنشأة في غضون أيام قليلة. ادعى المسؤولون في طهران أن أجهزة الطرد المركزي المتضررة سيتم استبدالها بأجهزة جديدة أكثر تقدما".

    ومضى المحلل الإسرائيلي، قائلا: "إذا تعرضت جميع أجهزة الطرد المركزي البالغ عددها 5000 جهاز في نطنز للتلف وخرجت من الخدمة، فسيستغرق الإيرانيون بضعة أشهر على الأقل لاستبدالها، مع إعادة تأهيل بنى تحتية أخرى خرجت من الخدمة حتى يمكن للمنشأة المتضررة العمل مرة أخرى".

    وتابع: "لا شك في أن العملية كانت رائعة. لقد أثبتت مرة أخرى أن الموساد الذي تتهمه إيران بالمسؤولية عن الهجوم، لديه قدرة مذهلة على التسلل إلى إيران، بما في ذلك إلى داخل الأهداف الأكثر حراسة في البلاد".

    وقال ليمور إن هذه هي المرة الرابعة التي ينفذ فيها جهاز الموساد عملياته على الأراضي الإيرانية خلال عام واحد، في إشارة إلى حريق كبير نشب في نطنز، صيف العام الماضي، واغتيال القيادي في تنظيم القاعدة عبد الله عبد الله واغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة داخل طهران في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

    مع ذلك، أكد المحلل الإسرائيلي أن "من يظن أنه في عملية تخريب واحدة، يمكن إفشال البرنامج النووي الإيراني فهو مخطئ"، مضيفا: "الإيرانيون أذكياء وتعلموا من أخطاء الآخرين. دمرت إسرائيل المنشآت النووية في العراق (1981) وسوريا (2007) بهجوم جوي واحد".

    وقال إن الإيرانيين نشروا مواقعهم النووية في أنحاء متفرقة من بلادهم، بما في ذلك في مواقع تحت الأرض واتخذوا خطوات سرية عديدة، وذلك للحيلولة دون إعادتهم بسهولة إلى نقطة الصفر، مشددا على أن العمليات الإسرائيلية لا تهدف إلى التدمير الكلي، بل عرقلة وتأخير البرنامج النووي الإيراني.

    انظر أيضا:

    سوريا تدين استهداف منشأة "نطنز": تظهر عجز أعداء إيران 
    إيران تلاحق مخرب مفاعل نطنز بعد فراره للخارج.. صور
    إيران تطلب من الإنتربول توقيف شخص مشتبه بتورطه في تفجير نطنز
    قاليباف: الرد على هجوم "نطنز" ينفذ في الوقت المناسب
    السلطات الإيرانية تحدد هوية المتهم في هجوم منشأة نطنز النووية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أحد الموظفين في مزرعة بن سلمان، يلقي بالورود في الهواء في مدينة الطائف السعودية، 11 أبريل 2021
    وردة الطائف... حقول "ابن سلمان" المغطاة بالورود تزين صحراء السعودية
    رد فعل ظريفة جدا منه الحكومة اليابانية حول ضخ التريتيوم إلى المحيط
    ردة فعل "ظريفة جدا" من الحكومة اليابانية حول ضخ التريتيوم إلى المحيط
    إنفوجرافيك... ما قدرات الجيش الأفغاني؟
    ما هي قدرات الجيش الأفغاني؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك