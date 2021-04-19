الحكومة البريطانية: ندرس خيارات لوقف "السوبر الانفصالي" ولا نستبعد فعل أي شيء

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن الحكومة البريطانية تدرس مجموعة من الخيارات لوقف إقامة دوري السوبر الانفصالي لأندية كرة القدم الأوروبية بصيغته المقترحة، وأنها لا تستبعد أي شيء.

وأضاف للصحفيين: "نحن ندرس مجموعة من الخيارات، نريد أن ننظر في كل شيء يمكننا القيام به على الإطلاق، والعمل مع سلطات كرة القدم، للتأكد من أن هذا لا يمضي قدما بالطريقة المقترحة حاليا. نحن لا نتطلع إلى استبعاد أي شيء في هذه المرحلة".

في وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الأندية "يجب أن تستجيب لمشجعيها ومجتمع كرة القدم الأوسع قبل اتخاذ أي خطوات أخرى".

وأضاف أنه

سيفعل كل ما في وسعه لضمان عدم المضي قدما في إنشاء "دوري السوبر"، كما هو مخطط له.

وتابع: "سننظر في كل ما يمكننا القيام به مع سلطات كرة القدم للتأكد من أن هذا لن يتم بالطريقة التي يتم اقتراحه بها حاليا. لا أعتقد أنها أخبار جيدة للجماهير، ولا أعتقد أنها أخبار جيدة لكرة القدم في هذا البلد".

وأعلنت 12 من أكبر أندية كرة القدم في أوروبا، في وقت مبكر من صباح الاثنين، حصولها على رعاية عالمية لبطولتها الانفصالية "دوري السوبر الأوروبي"، التي يرفضها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

ووفقا للإعلان، تشارك 6 فرق في الدوري الإنجليزي الممتاز - ليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي وتوتنهام - إلى جانب ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد ويوفنتوس وإنتر ميلان وميلان.

وأشار البيان إلى أنه سيتم الإعلان عن ثلاثة أندية أخرى، مع ضمان مشاركة الأعضاء المؤسسين الخمسة عشر كل عام. ستتوفر خمسة أماكن أخرى "بناءً على الإنجازات التي تحققت في الموسم السابق".

وستشترك الأندية المؤسسة في 3.5 مليار يورو للاستثمار في البنية التحتية وللتعويض عن تكاليف الوباء، ومن المتوقع أن تتلقى 10 مليارات يورو أخرى في شكل "مدفوعات تضامن" على مدى فترة الالتزام الأولي، وهو عائد أكثر بكثير مما هو متاح في دوري الأبطال.