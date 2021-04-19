روسيا تبدأ بشحن سفينة المفاعل النووي لوحدة الطاقة الثانية في بنغلاديش

أعلنت مؤسسة "روس آتوم"، اليوم الاثنين، أن مصنع "آتوماش" التابع لشركة "آتوم إينيرغو ماش"، وهي قسم هندسة الآليات في المؤسسة، قام بشحن سفينة المفاعل النووي لوحدة الطاقة الثانية من محطة "روبور" للطاقة النووية، والتي يتم بناؤها في بنغلاديش بمشاركة روسيا.

موسكو-سبوتنيك. وجاء في بيان قسم هندسة الآلات في "روس آتوم" – الشركة القابضة "أتوم إنيرغوماش": "سيتم إرسال المفاعل النووي "في في أي أر-1200" والمولدين الأولين لوحدة الطاقة الثانية إلى العنوان المعلن".

وبحسب البيان، سيتم إحضار سفينة المفاعل التي تزن 320 طنا وطولها 12 مترا ومولدات بخار يبلغ وزنها 340 طنًا بطول 14 مترًا إلى الرصيف الخاص بالمحطة وتحميلها على بارجة. سيتم تسليم المعدات إلى نوفوروسيسك عن طريق المياه، ثم يتم إرسال المنتج عن طريق البحر إلى بنغلاديش. سيكون الطريق البحري نحو 14 ألف كيلومتر.

ويذكر أن مفاعل وحدة الطاقة الحديثة "روبور" عبارة عن جسم أسطواني رأسي ذي قاع بيضاوي الشكل، يوجد بداخله منطقة نشطة، حيث يحدث تفاعل نووي متحكم فيه.

يذكر أنه سبق وأعلنت وسائل الإعلام البنغلاديشية أن حكومة البلاد وافقت على مشروع اتفاقية بين حكومتي روسيا وبنغلاديش حول تقديم قرض لبناء محطة "روبور" للطاقة النووية، بمساعدة شركة "روس آتوم" الروسية للطاقة، حيث تخصص روسيا ما قدره 11.38 مليار دولار، أي نحو 90 في المئة من إجمالي تكاليف هذا المشروع التي تقدر بـــ12.65 مليار دولار، ويأتي الباقي من الصندوق الحكومي البنغلادشي، بحيث تسدد بنغلادش القرض خلال 20 عاما.