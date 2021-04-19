شرط الإصابة بكورونا.. جامعة أكسفورد تمنح 5 آلاف جنيه استرليني للمشاركين في دراسة

تمنح جامعة أكسفورد البريطانية الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا، والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما، فرصة لكسب 5000 جنيه إسترليني مقابل المشاركة في دراسة علمية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الطبيبة البريطانية للأمراض المعدية وأستاذة اللقاحات في معهد جينر بجامعة أكسفورد، هيلين ماكشين: "عندما سنعيد إصابة المشاركين، سنعرف بالضبط كيف استجابت أجهزتهم المناعية للعدوى الأولى، ومتى تحدث العدوى مرة أخرى بالضبط، ومقدار الفيروس الذي يتلقونه. وبتعزيز فهمنا المشترك، يمكن أن تساعدنا هذه الدراسة في إنشاء اختبارات قد تكون دقيقة وتنبئ بما إذا كان الشخص محميا".

ووفقا للدراسة، فإن المشاركين سيخضعون لإعادة الإصابة بفيروس كورونا المستجد ويمكثون في الحجر الصحي لمدة 17 يوما في المستشفى تحت إشراف العلماء. وسيتم تنفيذ العدوى بواسطة سلالة "ووهان" الكلاسيكية من فيروس كورونا، لأن العلماء أكثر دراية بها. ومع ذلك، لا يستبعد الباحثون إضافة سلالة أخرى.

ومن المتوقع أن تشمل الدراسة، التي ستبدأ هذا الصيف، ما يصل إلى 64 متطوعًا.

وأشار العلماء إلى أن هذه الدراسة تختلف عن تلك التي تم الإعلان عنها في شباط/فبراير، وذلك في سعيها إلى إعادة إصابة الأشخاص، الذين أصيبوا سابقا بـ"كوفيد-19"، في محاولة وصفت بأنها لتعميق فهم المناعة.

هذا وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" الروسي، فاعلية تتجاوز 91.6 في المئة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.

ويعتبر لقاح "سبوتنيك V"، واحدا من أفضل ثلاثة لقاحات ضد فيروس "كورونا" في العالم، من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها المنظمون الحكوميون. وتم تسجيله من قبل 50 دولة، يتجاوز إجمالي عدد سكانها 1.3 مليار شخص.