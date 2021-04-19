نتنياهو يطالب بإجراء انتخابات مباشرة لمنصب رئيس الحكومة

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بإجراء انتخابات مباشرة لمنصب رئيس الحكومة، بعد فشل مفاوضاته الائتلافية مع زعيم حزب "يمينا" نفتالي بينيت.

وشدد نتنياهو، أثناء اجتماع لكتلة حزبه "الليكود" ، على رفضه القاطع لطلب زعيم "يمينا" لمنحه منصب رئيس الحكومة، قائلا: "نحتاج إلى انتخابات مباشرة، ومن السخيف أن يكون بينيت رئيسا للوزراء".

وأعرب عن تأييده لاقتراح حزب "شاس" الصهيوني الأرثوذكسي لإجراء اقتراع خاص لاختيار رئيس الحكومة الجديدة بتصويت مباشر، بهدف تفادي سيناريو توجه إسرائيل إلى خامس انتخابات خلال عاملين.

وقال إن الوقت الحالي هو "لحظة الصدق" بالنسبة لبينيت، مخيّرا إياه بين الإعلان عن دعمه لطلب إجراء انتخابات مباشرة أو الإقرار بسعيه إلى تشكيل حكومة يسارية مع حزب "هناك مستقبل" برئاسة يائير لبيد وحزب العمل.

وتقدمت الكتلة البرلمانية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، بمشروع قانون لانتخاب رئيس الوزراء، بشكل مباشر.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن النائبين في حزب شاس ميخائيل مالكيلي وموشيه أربيل، تقدما بمشروع القانون لرئيس الكنيست ياريف ليفين، مؤكدة أنه في حال تم تمرير مشروع القانون، فإن إسرائيل سوف تعقد انتخابات جديدة، ولكن لاختيار رئيس الوزراء فقط.

وحظي مشروع القانون بتأييد بنيامين نتنياهو، ولكن الكتلة السياسية المعارضة لنتنياهو -المؤيدة للتغيير- أعربت عن رفضها لفكرة إجراء انتخابات مباشرة.

وانتخبت إسرائيل رئيس وزراءها بشكل مباشر في 1996 و1999، وفي 2001. وعارض نتنياهو حزب الليكود عندما صوت لصالح الانتخابات المباشرة قبل 25 عاما.