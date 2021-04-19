المنفي لوزيرة الداخلية الإيطالية: عالجوا أسباب الهجرة بخلق تنمية متكاملة

طالب محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي بضرورة معالجة أسباب الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عن طريق خلق تنمية مكانية متكاملة.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي نشره موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية" فقد طالب المنفي وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، بضرورة معالجة مسبّبات ظاهرة الهجرة من خلال خلق تنمية مكانية متكاملة.

ووفقا للبيان فقد جاءت مطالبة المنفي خلال لقائه الوزيرة الإيطالية اليوم الإثنين، بالعاصمة الليبية طرابلس.

ولفت إلى أن المنفي شدد على أهمية ودور التعاون الليبي الإيطالي في مختلف المجالات، وخاصة التعاون الأمني والهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود، مشددا على ضرورة معالجة مسبّبات ظاهرة الهجرة من خلال خلق تنمية مكانية.

من جهتها أكدت الوزيرة الإيطالية عمق العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين وضرورة تعزيزهما، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تفعيل عدد من الاتفاقيات المشتركة السابقة بين ليبيا وإيطاليا، والتطلع إلى تعاون مشترك في شتى المجالات.

يشار إلى أن وزارة الداخلية الإيطالية كانت قد أكدت سابقا أن الأزمة الصحية والاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد "تولّد تدفقا استثنائيا للمهاجرين"، مشيرة إلى أن وصول المهاجرين إلى السواحل الإيطالية قد تضاعف في وقت قصير جدا، بسبب كورونا.

وبحسب أرقام رسمية، فإن ما يقرب من نصف المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا خلال العام الماضي، قد غادروا من تونس، أما الآخرون فانطلقوا في غالبيتهم من ليبيا.