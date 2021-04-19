إسرائيل تعلن عن بدء إنتاج منظومة دفاعية بمدى 150 كلم

كشفت إسرائيل اليوم عن بدء إنتاجها منظومة دفاعية جديدة يصل مداها إلى 150 كيلومتر.

وبحسب موقع قناة "i24" فقد اعلنت الصناعات الجوية الإسرائيلية اليوم الإثنين عن 35 تجربة ناجحة لمنظومة اعتراض تابعة للنظام الدفاع الجوي من طراز "باراك إي آر"، والتي يصل مداها الى 150 كلم.

وأكدت البدء في تسليم هذا المنتج الى العملاء، مشيرة إلى أنه قد تم اختبار تلك المنظومة وهي قادرة على مواجهة عدد متنوع من التهديدات مثل طائرات حربية، وصواريخ باليستية، وصواريخ كروز، وطائرات مسيرة، ومروحيات وغيرها.

وأوضحت أن المنظومة تتيح دمج صواريخ اعتراض لمسافات 35 كلم، 70 كلم و150 كلم عن طريق استخدام جهاز تحكم واحد، وقاذفة واحدة.

ولفتت إلى أن للجهاز عدة نسخ بحرية وبرية، وتستخدمه السفن الحربية التي تقوم بحماية المياه الاقتصادية الاسرائيلية حسب تعبيرها.

وشددت الصناعات الجوية على سرعة تلك المنظومة العالية، مقارنه بمنظومات الاعتراض الأخرى، والتي تتيح لها إصابة صواريخ باليستية.

يشار إلى أن وسائل إعلام محلية إسرائيلية كانت قد نشرت اليوم مقطع فيديو وصورا من التجربة التي أجراها النظام الدفاعي من طراز "باراك" والتي اختبرت مجموعة واسعة من التهديدات، بما في ذلك اعتراض قنابل موجهة وهدف باليستي مهاجم.