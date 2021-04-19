خامنئي يعين نائبا جديدا لقائد "فيلق القدس" بعد وفاة اللواء محمد حجازي

عين المرشد الأعلى في إيران، آية الله علي خامنئي، اليوم الاثنين، اللواء محمد رضا فلاح زادة، في منصب نائب قائد "فيلق القدس" خلفا للواء محمد حجازي، الذي أعلنت وفاته أمس الأحد.

وصادق خامنئي، على تعيين فلاح زادة، الذي تولى سابقا منصب مساعد قائد "فيلق القدس" لشؤون التنسيق، استجابة لمقترح تقدم به قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء أمس الأحد، وفاة اللواء محمد حجازي، نائب قائد "فيلق القدس". وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، إن "العميد محمد حجازي، نائب قائد فيلق القدس والقائد السابق لقوة الباسيج، توفي بسبب أزمة قلبية"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وكان نائب قائد فیلق القدس، العمید محمد حجازي، أعلن عن تقدیم وثائق رحلة الفریق قاسم سلیماني ورکاب الرحلة السوریة إلی العراق وطاقم الطائرة ولقاءات سلیماني قبل الرحلة إلی العراق وخططه في بغداد إلی جهاز القضاء.

وعين قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، محمد حجازي نائبا لقائد "فيلق القدس" في يناير/ كانون الثاني 2020، وشارك حجازي في الحرب العراقية الإيرانية في صفوف الحرس الثوري، وتسلم قيادة قوات التعبئة بين سنتي 1997 و2007.