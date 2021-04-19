خبراء منظمة الصحة العالمية لا ينصحون بطلب إثبات التطعيم كشرط للسفر

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن خبراءها لا يوصون بطلب إثبات التطعيم للرحلات الدولية، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة في حرية التنقل.

جنيف – سبوتنيك. وجاء في التوصيات التي نشرت عقب اجتماع لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن الوضع المتعلق بجائحة كورونا: "النصيحة المؤقتة للدول الأعضاء.. بعدم طلب إثبات التطعيم كشرط للسفر، بالنظر إلى الأدلة المحدودة (ولكن المتزايدة) على فعالية اللقاح في الحد من انتشار الفيروس ومع استمرار عدم المساواة في توزيع اللقاح العالمي".

وتابع الخبراء: "نوصي الدول الأعضاء باعتماد أن شرط إثبات التطعيم يمكن أن يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة.. في حرية التنقل".

وفي وقت سابق، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن "انعدام المساواة في الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بين الدول الغنية والفقيرة يتزايد ويصبح فاضحا".

وقال غيبريسوس: "إن بعض الدول تتسابق لتلقيح كل سكانها في حين أن دولا أخرى ليس لديها أي شيء. يمكن أن يوفر هذا الأمر أمانا على المدى القصير، لكنه شعور زائف بالأمان".