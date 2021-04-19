منظمة الصحة العالمية: بإمكان العالم السيطرة على جائحة "كورونا" خلال أشهر

قال الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن بإمكان العالم السيطرة على جائحة "كورونا" العالمية خلال الشهور المقبلة بشرط توزيع الموارد اللازمة لذلك بشكل عادل.

وقال تيدروس: "لدينا الإمكانيات للسيطرة على هذه الجائحة في غضون شهور إذا ما استخدمناها باستمرار وإنصاف"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

كما عبّر تيدروس أيضا عن قلقه من "المعدل المرعب" الذي ينتشر به فيروس "كورونا" المستجد بين الفئة العمرية من 25 إلى 59 عاما والذي يمكن أن يكون سببه السلالات الأكثر عدوى.

وقال: "مرت تسعة أشهر لنصل إلى مليون حالة وفاة، وأربعة أشهر لنصل إلى مليوني حالة وفاة، وثلاثة أشهر لنصل إلى ثلاثة ملايين وفاة".

كما انضمّت الناشطة في مجال تغير المناخ في العالم، غريتا تونبيرغ، كضيفة افتراضية في المؤتمر الصحفي من السويد موجهة انتقادا لاذعا إلى "قومية اللقاحات"، وقالت: "إنه من غير الأخلاقي أن تقدم الدول الغنية الأولوية لمواطنيها الأصغر سنا للتطعيم قبل الفئات الضعيفة المعرضة للخطر في الدول النامية".

وقالت تونبرغ: "إنه في حين تم تطعيم واحد من كل أربعة من سكان الدول مرتفعة الدخل للوقاية من مرض "كوفيد-19"، تلقى شخص واحد فقط جرعة لقاح من بين أكثر من 500 شخص في الدول الأشد فقرا".