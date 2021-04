وثيقة مشتركة... هل تنجح محادثات فيينا في إحياء الاتفاق النووي بعد المؤشرات الإيجابية؟

فقد أعلنت إيران عن ظهور "تفاهم جديد" بين أطراف محادثات فيينا الرامية إلى إنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

وثيقة مشتركة

قال نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في ختام الجولة الثانية من محادثات اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، إن "الاجتماع شهد "مناقشات جيدة" حول نتائج أنشطة فريقي العمل بشأن رفع العقوبات الأمريكية والالتزامات النووية".

وأضاف عراقجي الذي يقود وفد بلاده في فيينا: "يبدو أن تفاهما جديدا آخذ في الظهور، وثمة هدف مشترك لدى الجميع، إن السبيل الذي يجب سلكه معروف الآن بصورة أفضل... لكن الطريق ليس سهلا وهناك بعض الخلافات الشديدة".

نجاح أوروبي

اعتبر محمد بركات، خبير الشؤون الأوروبية والمقيم في بروكسيل، أن "الوساطة الأوروبية بين أمريكا وإيران في طريقها للنجاح، وأن الاتحاد الأوروبي يبذل كافة الجهود الممكنة والمتوفرة لديه من أجل إنجاحها"، لأنه يرى أن "هذا الاتفاق يمنع إيران من الحصول على القنبلة النووية خلال السنوات القادمة، وعاملا لإحلال السلام والاستقرار في منطقة الخليج".

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإنه "من الممكن أن تنجح الوساطة الأوروبية في حال تمكن الاتحاد من منع الأطراف التي تحاول الحيلولة دون مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وعودتها للاتفاق، سواء اللوبي داخل الكونغرس، أو الضغوط التي تمارسها إسرائيل، وبعض الدول الخليجية".

وكشف محمد بركات عن "وجود بعض المحاولات من قبل دول خليجية لتحسين وتخفيف حدة التوتر بينها وبين إيران، وهذا عامل إيجابي، خاصة أن اندلاع حرب في منطقة الخليج سيؤدي إلى مشاكل ودمار كبير، يضر بكافة دول المنطقة لا سيما الخليجية والعربية منها، ومن مصلحة هذه الدول أن تعود العلاقات مع إيران كما كانت عليه قبل التوترات والنزاعات الأخيرة في المنطقة".