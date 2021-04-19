البنتاغون: واشنطن تحتفظ بحق الرد على أي استهداف لمصالحها في العراق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن الولايات المتحدة تحتفظ بحق الرد على أي استهداف ضد مصالحها في العراق.

جاء ذلك في إفادة صحفية للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، اليوم الاثنين، على صفحته الرسمية على "تويتر".

.@pentagonpressec: Effective today, all @deptofdefense eligible and authorized adults are able to make an appointment by contacting their local military treatment facility directly or using their military treatment facility’s appointing process. pic.twitter.com/tJ6ITAeiVh — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) April 19, 2021

ويرى خبراء في مجال الأمن أن الرد العسكري من قبل واشنطن بشكل منفرد أو عبر التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) الموجود على الأراضي العراقية، بات واردا جدا خلال الفترة المقبلة، فيما حذر آخرون من عواقب القيام بهذه الخطوة على العراق.

البنتاغون: نحتفظ بحق الرد على أي استهداف لمصالحنا بالعراق #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVnMqm — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) April 19, 2021

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد طالبت، الأربعاء الماضي، الحكومة العراقية بحماية بعثاتها الدبلوماسية في البلاد، مهددة بأنها قد تضطر إلى حماية نفسها بنفسها.

وقال القنصل الأمريكي في أربيل، روبرت وولر، في تصريحات سابقة: "إذا لم يتول العراق حمايتنا سنضطر لحماية أنفسنا بطريقتنا".