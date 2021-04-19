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    الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان، 23 مارس 2021

    توقعات بانتعاش اقتصادي عالمي بسبب ارتفاع مدخرات الأفراد إلى 5.4 تريليون دولار

    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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    توقعت تقارير إعلامية حدوث انتعاش اقتصادي عالمي عقب جائحة كورونا، معللين بارتفاع مدخرات الأفراد حول العالم.

    وبحسب صحيفة "الفايننشال تايمز" فقد قام المستهلكون في جميع أنحاء العالم بتخزين 5.4 تريليون دولار إضافية من المدخرات، منذ بدء جائحة كورونا، وأصبحوا واثقين بشكل متزايد بشأن التوقعات الاقتصادية، مما يمهد الطريق لانتعاش قوي في الإنفاق مع إعادة فتح الشركات.

    نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين
    © Sputnik . Valery Melnikov
    فيرشينين: خسائر الاقتصاد العالمي جراء كورونا تفوق 3.5 تريليون دولار

    ووفقًا لتقديرات التصنيف الائتماني لوكالة موديز، فقد تراكم الفائض الادخاري في جميع أنحاء العالم مقارنة بنمط الإنفاق لعام 2019، والذي يعادل أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية الربع الأول من هذا العام.

    وبحسب موديز فإن ثقة المستهلك العالمية المزدهرة تشير إلى أن المتسوقين سيكونون على استعداد للإنفاق مرة أخرى بمجرد إعادة فتح المتاجر والحانات والمطاعم عند تخفيف القيود للسيطرة على انتشار الفيروس.

    وقد سجل مؤشر ثقة المستهلك العالمي "كونفرنس بورد" في الربع الأول من هذا العام، أعلى مستوى له منذ أن بدأت الأرقام القياسية في عام 2005، مع ارتفاعات كبيرة في جميع مناطق العالم.

    يقول مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في "موديز أناليتكس": "سيؤدي الجمع بين إطلاق العنان للطلب المكبوت الكبير والادخار الفائض إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي في جميع أنحاء العالم مع اقتراب البلدان من مناعة القطيع والانفتاح".

    وقد أكدت موديز أنه إذا أنفق المستهلكون حوالي ثلث مدخراتهم الزائدة، فإنهم سيعززون الإنتاج العالمي بما يزيد قليلاً عن نقطتين مئويتين هذا العام والعام المقبل.

    وعلى الرغم من أن الاقتصاد العالمي عانى العام الماضي من أكبر انخفاض له في الإنتاج في التاريخ الحديث، إلا أن دخول الأسر كانت محمية إلى حد كبير من خلال خطط التحفيز الحكومية غير المسبوقة في معظم الاقتصادات المتقدمة. كما خفض المستهلكون الإنفاق في مواجهة حالة عدم اليقين العالية بشأن الوظائف والدخول ، ولأن العديد من شركات الخدمات تم إغلاقها أو تقييدها.

    ونتيجة لذلك، وصلت معدلات ادخار الأسر في العديد من الاقتصادات المتقدمة في عام 2020 إلى أعلى مستوياتها هذا القرن ، وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وزادت الودائع المصرفية بسرعة في العديد من البلدان.

    وقال زاندي إن الفائض في الادخار كان الأعلى في الاقتصادات المتقدمة، ولا سيما أمريكا الشمالية وأوروبا حيث تم تنفيذ عمليات الإغلاق على نطاق واسع وكان الإنفاق الحكومي مرتفعًا.

    وقدرت وكالة موديز أنه في الولايات المتحدة وحدها، قامت الأسر بتكديس أكثر من 2 تريليون دولار من المدخرات الإضافية، وذلك  قبل بدء التحويلات العملاقة من برنامج تحفيز الرئيس جو بايدن البالغة قيمته 1.9 تريليون دولار.

    وتتوقع سيلفيا أرداجنا ، الخبيرة الاقتصادية في باركليز ، "تسارعًا سريعًا إلى حد ما في إنفاق الأسرة هذا العام" في الولايات المتحدة و "إلى حد أقل" في المملكة المتحدة، على الرغم من أنها حذرت من أن "طرح التطعيم الأبطأ قد يعني أن أي طلب مكبوت ليس أدركت في منطقة اليورو "في الربعين المقبلين.

    كما أن عددًا من دول الشرق الأوسط حيث كان الدعم الحكومي سخيًا لديها مدخرات فائضة كبيرة ، بينما في آسيا ، كانت المدخرات الفائضة المتراكمة أقل من المناطق الأخرى حيث تم احتواء الوباء وكان التأثير على سلوك الأسرة أقل وضوحًا.

    في أمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية ، كانت المدخرات أقل نتيجة للضربة الشديدة من الوباء وانخفاض الدعم الحكومي.

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