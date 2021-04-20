زلزال قوي يضرب إندونيسيا

هز زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، منطقة نياس في إندونيسيا، في ساعة متأخرة من يوم الاثنين.

وقال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، إن الزلزال وقع عند دائرة عرض (0.21) شمالا، وخط طول (96.59) شرقا.

وأكد المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

وأشار إلى أن الزلزال وقع على بعد 325 كم جنوب غرب بادانجسيديمبوان، و254 كم جنوب شرق مدينة سينابانغ.

ولم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية، كما لم يتم الإعلان عن موجات تسونامي لاحقة.

كانت إندونيسيا قد تعرضت في يناير الماضي لزلزال مدمر بقوة 6.2 درجات بمقياس ريختر، أودى بحياة 78 شخصا على الأقل بمقاطعة سولاسي الغربية

وتعتبر أندونيسيا من المناطق الأكثر نشاطا بالزلازل على الأرض، وتشكل جزءا من ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ.

وتقع في هذه المنطقة من العالم الطبقات الأرضية الأكثر نشاطا، والتي يتحرك بعضها بسرعة 7 سم سنويا.

Prelim M6.0 Earthquake Nias region, Indonesia Apr-19 23:58 UTC, updates https://t.co/cQxJ88Y15U — USGS Tweet Earthquake Dispatch (@USGSted) April 20, 2021

في عام 2018، خلف زلزال بقوة 7.5 درجة وتسونامي لاحق في جزيرة سولاويزي، أكثر من 4300 شخص بين قتيل ومفقود.

هذا وحصل في عام 2004، قبالة الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية، الزلزال الأقوى في العالم خلال السنوات الخمسين الأخيرة حيث بلغت قوته 9.1 درجة، والذي نجم عنه موجة تسونامي أودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص في 12 بلدا مطلة على المحيط الهندي.